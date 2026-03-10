Sei davvero tu? BigMama ancora chili in meno e un aspetto da vera diva | si presenta così e tutti a bocca aperta

La cantante BigMama ha condiviso nuove foto sui social in cui si mostra con un aspetto molto diverso dal passato, con ancora più chili in meno e un look da vera diva. La sua presenza ha suscitato molte reazioni tra i follower, dando origine a un acceso dibattito online. La trasformazione fisica dell'artista ha attirato l'attenzione e ha generato numerosi commenti tra gli utenti di diverse piattaforme.

Il cambiamento di un corpo può trasformarsi in un caso mediatico. È quello che sta accadendo in queste ore alla cantante BigMama, finita al centro di un acceso dibattito sui social dopo aver mostrato un evidente dimagrimento nelle sue ultime foto pubblicate online. Quello che per molti dovrebbe essere semplicemente un cambiamento personale è diventato, nel giro di poche ore, terreno di scontro tra follower, critici e sostenitori. Negli anni l’artista si è imposta come una delle voci più forti contro la grassofobia e a favore della body positivity. Il suo messaggio è sempre stato chiaro: i corpi non devono essere giudicati in base agli standard estetici dominanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

