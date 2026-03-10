sei anni fa la pandemia covid tutto il programma delle commemorazioni a bergamo

Sei anni fa si è diffusa la pandemia di Covid-19 e, in occasione del 18 marzo, Bergamo celebra la Giornata nazionale delle vittime del virus. In questa giornata la città ricorda pubblicamente le persone decedute e organizza iniziative commemorative, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Le commemorazioni si svolgono in vari luoghi della città e prevedono momenti di riflessione e memoria collettiva.

IL RICORDO. Il 18 marzo, Giornata nazionale delle vittime del Covid-19, Bergamo rinnova la memoria della pandemia. Interverrà anche il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. A sei anni dalla pandemia che ha segnato in modo indelebile la storia della città, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid-19. Nel 2020 la città è stata uno dei luoghi più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, diventando simbolo del dolore ma anche della forza e della dignità con cui una comunità ha saputo affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Il 18 marzo, data scelta a livello nazionale per commemorare le vittime dell’epidemia, per Bergamo non è solo una ricorrenza istituzionale, ma un giorno profondamente inciso nella memoria collettiva della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

