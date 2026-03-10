Segreti di famiglia 3 replica puntata 10 marzo in streaming | Video Mediaset

mds-embed id=”F314198301008804? thumburl=”https:static2.mediasetplay.mediaset.itMediasetItaliaProduction-MainFD00000000505430media2690a65eb85b-3881-4e86-b7ce-e70ea5bbf169f5f2c700-147d-4293-bbfa-db14d8030676.jpg” duration-seconds=”2688? date-expires=”32503593600000? Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz continua ad indagare sul caso della domestica mentre Ceylin continua le sue ricerche sull’insegnante, i cui alunni sono finiti più volte in ospedale. Parlando con alcune allieve, Ceylin scopre che la maestra punisce spesso i suoi alunni, ad esempio, quando fanno troppi capricci, li istiga a picchiarsi reciprocamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

