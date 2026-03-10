Segna un ex Juve il Gala fa sul serio | il Liverpool cade a Istanbul

Un ex giocatore della Juventus ha messo a segno il gol decisivo durante il Gala, che ha affrontato il Liverpool a Istanbul. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con un gol annullato sia a Osimhen per fuorigioco di Yilmaz che a Konate. La sfida ha visto entrambe le squadre coinvolte in decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato finale.

L'andata degli ottavi di finale di Champions League si apre con l'inattesa vittoria del Galatasaray sul Liverpool, in una partita ricca di errori e imprecisioni che sarebbe potuta finire con un risultato ben più alto dell'1-0 finale. Alle 21 in campo Atalanta-Bayern Monaco, Newcastle-Barcellona e Atletico Madrid-Tottenham. Sembra più un incontro di qualificazione che un ottavo di finale, ma perlomeno la gara è molto divertente. Il primo pasticcio è di Torreira, che in uscita di fatto regala il pallone a Wirtz, ma il tiro del tedesco non inquadra la porta (2’). Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Galatasaray sblocca il risultato: sponda di Osimhen, Lemina è il più veloce a deviare in rete di testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Segna un ex Juve, il Gala fa sul serio: il Liverpool cade a Istanbul Articoli correlati Leggi anche: Szoboszlai dice che il Liverpool “prende sul serio la FA Cup” mentre Slot denuncia l’errore Gatti Juve, questo club di Serie A fa sul serio per il difensore della Juve: possibile offerta già nelle prossime ore. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, la Fiorentina non molla il centrale bianconero. Contenuti e approfondimenti su Segna un ex Juve il Gala fa sul serio... Temi più discussi: Cosa fa la Roma? Il 4-6-0?: Così Spalletti si inventò Totti centravanti. E ora ci riprova con Yildiz; Spalletti ex silenzioso. Kalulu: Il suo rinnovo è un punto fermo del club; Juventus-Pisa 4-0, pagelle: brilla Yildiz, male Loyola; Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve. Osimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray: la spiegazione del giocatore nigeriano alla reazioneOsimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray di ieri sera: la spiegazione del giocatore nigeriano a questa reazione inattesa La Juve ha accarezzato il sogno di un’impresa storica, arrivando a rimon ... juventusnews24.com Yildiz, non è proprio tutto perfetto: il 10 della Juve non segna mai su punizioneIn questa stagione ha realizzato 10 reti, nessuna su calcio da fermo. Ma vuole cambiare la tendenza nel finale di stagione ... msn.com Pechino Express”segna il debutto in tv di Chanel Totti Il cast al completo era presente alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Milano, che ha ufficialmente dato il via al programma. Per l'occasione, Chanel Totti ha scelto un look trendy e giov facebook L'allenatore scende in campo e segna quattro gol: in Sardegna il mister che diventa bomber x.com