Secondo i Sauditi il mercato petrolifero corre rischi catastrofici

L'amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato che il mercato petrolifero rischia gravi conseguenze se le disfunzioni provocate dalle attività belliche nel Golfo continueranno. Ha evidenziato i possibili effetti di una prolungata instabilità sulla fornitura di petrolio e sui prezzi globali. Le sue parole si rivolgono alla necessità di evitare ulteriori danni nel settore energetico.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Se grandi compagnie di trasporto container come Maersk sospendono le prenotazioni per il Golfo, il problema non riguarda solo il petrolio, ma anche le catene di approvvigionamento. L'amministratore delegato del colosso petrolifero Saudi Aramco, Amin Nasser, ha sottolineato le conseguenze se "si prolungheranno le disfuzioni" causate dalle attvità belliche nel Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

