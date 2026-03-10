Se usi il bagno e non consumi paghi 1 euro la provocazione di una ristoratrice di Città Alta apre un dibattito sul turismo

"Se entri e mi chiedi di usare il bagno, te lo faccio pagare 1 euro". Inizia così un reel su Instagram della titolare del Fuoriporta House Bar di Città Alta. Una provocazione? Forse. Di certo solleva un dibattito sulla necessità di avere più bagni pubblici nella parte antica di Bergamo, sull'ospitalità, sull'overturism che è scoppiato negli ultimi anni, sulla tutela del patrimonio storico ed artistico e sulla fruizione di quella parte di città che per molti bergamaschi, per via dei costi e dei varchi, è diventata inaccessibile. Iniziamo dall'affermazione della ristoratrice. "Questa è una delle vie più trafficate di Città Alta e proprio per questo tantissimi turisti ci chiedono se possono entrare e usare il bagno senza neanche consumare.