Se la vignetta non è rossa diventa propaganda

La satira o è al servizio della sinistra oppure non è. Succede che Federico Palmaroli, in arte Osho, confezioni delle vignette sul referendum per l'Unione delle Camere penali. Vignette sulle ragioni del Sì, si intende, per un'associazione che parla di separazione delle carriere sin dagli anni 90. I fumetti, con lo stile tipico dell'autore satirico romano, finiscono sui social e sui retro degli autobus delle città italiane. La reazione dell'intellighenzia è prevedibile: stizza, sdegno e doppiopesismo. Il Fatto Quotidiano opta per un titolo a effetto: «Dalla promessa di nozze al rimprovero del papà: gli slogan grotteschi della campagna per il Sì al referendum». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

