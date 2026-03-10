Gli investitori stanno muovendo grandi somme di denaro sui mercati finanziari, in un clima di forte incertezza. Le borse mondiali sono scosse da oscillazioni improvvise e intense, mentre le tensioni tra le principali economie continuano a crescere. La volatilità si intensifica giorno dopo giorno, creando un ambiente di grande instabilità per chi ha puntato sui mercati finanziari.

Mercati «Gli investitori stanno giocando col fuoco». La metafora del magnate americano Warren Buffett descrive ormai, in modo letterale, il tumulto che attraversa le borse mondiali Mercati «Gli investitori stanno giocando col fuoco». La metafora del magnate americano Warren Buffett descrive ormai, in modo letterale, il tumulto che attraversa le borse mondiali «Gli investitori stanno giocando col fuoco». La metafora del magnate americano Warren Buffett descrive ormai, in modo letterale, il tumulto che attraversa le borse mondiali. Il gioco di moda tra gli speculatori, infatti, è la scommessa sulle conseguenze per i mercati dell’incendio della guerra scatenata da Usa e Israele all’Iran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Se il conflitto fa scoppiare la bolla

Articoli correlati

Marina Berlusconi rompe il silenzio e fa scoppiare il caso Signorini: nessuno se lo aspettavaMarina Berlusconi interviene nel pieno della tempesta e prende posizione su Alfonso Signorini: un gesto che sta facendo discutere tutti.

Leggi anche: Inter-Bologna, il tifoso arabo fa scoppiare lo scandalo Supercoppa

Ecco quando scoppierà la terza GUERRA MONDIALE | Avv. Angelo Greco

Tutti gli aggiornamenti su Se il conflitto fa scoppiare la bolla

Discussioni sull' argomento Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Cosa accadrebbe se la guerra in Iran non fosse di breve durata?; Rialzo dei prezzi dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente; Iran. Bertolotti (Start InSight): Scenario peggiore sarebbe una guerra civile -.

Corriere della Sera. . Telefonata Trump-Putin di circa un'ora su Iran e Ucraina. «Un colloquio costruttivo, molto franco e professionale», ha detto il Cremlino. «Putin ha avanzato diverse proposte per porre fine rapidamente al conflitto con l'Iran». Sul fronte ucrai - facebook.com facebook

L'Ue non è pronta a due guerre ai suoi confini. Il conflitto in Iran sta dirottando attenzione politica, oltre che risorse militari, lontano dall’Ucraina. Di @davcarretta x.com