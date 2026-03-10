Scuola di Seduzione | il trailer ufficiale svela il ritorno al cinema di Carlo Verdone

Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone. L’opera rappresenta il suo ritorno alla regia cinematografica dopo un periodo di assenza. Nel trailer si vedono alcune scene chiave del film, che sarà presto disponibile nelle sale e sulla piattaforma streaming. La data di uscita e altri dettagli sono ancora da comunicare.

Paramount+ ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Scuola di Seduzione, l’attesissimo nuovo lungometraggio che segna il ritorno di Carlo Verdone alla regia cinematografica. Il film esplora la realtà contemporanea, dove innamorarsi, tradirsi o lasciarsi avviene sempre più spesso attraverso la mediazione algoritmica dell’intelligenza artificiale. Al centro della trama troviamo sei personaggi, uniti da profonde insicurezze e fragilità affettive, che decidono di affidarsi a una love coach per tentare di dare una direzione alle proprie esistenze. Tra chi cerca disperatamente l’amore, chi tenta di salvarlo e chi resta ancorato ai fantasmi del passato, il racconto si preannuncia come un mosaico di emozioni autentiche. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

