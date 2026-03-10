scrittori in circolo a palomar arriva alice basso con il nuovo romanzo di atena ferraris

Arezzo, 10 marzo 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna letteraria Scrittori in circolo, il festival diffuso promosso dalla Rete documentaria aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 17.30 a Palomar – Casa della cultura, dove sarà ospite la scrittrice Alice Basso, tra le autrici più amate del panorama editoriale contemporaneo. L’incontro sarà dedicato alla presentazione del suo nuovo romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti, 2026), che segna il ritorno dell’autrice con una nuova avventura della protagonista Atena Ferraris, in una storia che intreccia ironia, mistero e riflessione interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

