scrittori al circolo arriva alice basso

Arriva Alice Basso per la rassegna " Scrittori in circolo ", il festival diffuso promosso dalla Rete documentaria aretina. L’incontro con la scrittrice, che presenterà il romanzo " Le ottanta domande di Atena Ferraris " edito da Garzanti, si terrà domenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura. Tra le autrici più amate del panorama editoriale italiano contemporaneo, Basso torna con una nuova protagonista e una storia ricca di ironia, mistero e introspezione. Con l’autrice dialogherà la giornalista Martina Giardi, mentre Angela Spani, del circolo di lettura della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, introdurrà le domande del pubblico, favorendo il confronto diretto tra l’autrice e i lettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

