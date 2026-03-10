Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno dopo aver superato un’infiammazione al tendine del gluteo destro. La sua ripresa avviene in vista della partita contro il Lecce. Il centrocampista ha firmato un rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2030. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società poche ore prima del rientro in campo.

RIENTRO MCTOMINAY E RINNOVO CON IL NAPOLI. Ottime notizie da Castel Volturno per Antonio Conte: il centrocampista Scott McTominay ha smaltito l’infiammazione al tendine del gluteo destro e da martedì tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. L’obiettivo dello staff medico è renderlo disponibile per la convocazione in vista dell’anticipo Napoli-Lecce di sabato alle ore 18:00. Parallelamente al recupero fisico, la dirigenza guidata da Aurelio De Laurentiis e dal DS Manna sta lavorando al rinnovo di contratto dello scozzese. Stando alle indiscrezioni, il piano prevede un prolungamento fino al 30 giugno 2030 con un sensibile adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 3 milioni di euro netti a stagione, per blindare uno dei leader indiscussi del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Scott McTominay torna in gruppo per Napoli-Lecce: fine del calvario e le cifre del rinnovo fino al 2030

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