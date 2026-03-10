Il 10 marzo 2026 alle 00:03, alle coordinate al largo del Golfo di Napoli e Capri, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. L'evento ha avuto una profondità di 414 chilometri. La terra ha tremato in quella zona, coinvolgendo il mare e le aree vicine. Non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate.

Un scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata il 10 marzo 2026 alle ore 00:03 al largo del Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come dichiarato da l’Ingv, l’ Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata registrata a una profondità di 414 km, ben più in profondità rispetto alle comuni profondità dove si registrano solitamente i terremoti italiani, che avvengono prevalentemente nella crosta superiore. I comuni più vicini all’ epicentro sono Anacapri (distante 8 km) e Capri (10 km), ma proprio la notevole profondità ha reso impercettibile il sisma. Non si registrano danni. L’ultimo sciame sismico nella zona si era registrato il 28 febbraio, con una scossa di terremoto di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scossa di magnitudo 5.9 al largo del Golfo di Napoli: profondità di 414 km

