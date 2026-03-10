Scoppia un incendio su un autobus in Svizzera | ci sono diversi morti e feriti

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio su un autobus nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo, in Svizzera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sono state registrate diverse vittime e feriti, anche se il numero esatto non è ancora definitivo. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.

Un autobus ha preso fuoco nel tardo pomeriggio nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Ci sono diversi morti.