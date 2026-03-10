Scoppia un incendio a Civitavecchia morta un 43enne | soccorse tre persone fra loro bimbo di 6 anni

A Civitavecchia un incendio in un appartamento ha provocato la morte di una donna di 43 anni. I soccorritori sono intervenuti e hanno estratto tre persone, tra cui una madre e un bambino di 6 anni, tutte portate via in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari, mentre le cause del rogo sono ancora da accertare.

