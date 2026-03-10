Scoperto con oltre 4 chili di cocaina

La mattina del 6 marzo, le forze della Guardia di Finanza hanno arrestato a Calenzano un uomo italiano originario della provincia di Cosenza. Durante un controllo, sono stati trovati nascosti sotto il paraurti posteriore di un’auto 4,327 chilogrammi di cocaina suddivisi in quattro panetti termosaldati. I panetti risultavano incollati sotto il veicolo.

Alla vista dei militari l'uomo aveva cercato di sottrarsi al controllo dandosi a precipitosa fuga, accelerando e iniziando a marciare ad altissima velocità nel traffico, fino a che non è stato raggiunto. Dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacente e di essersi dato a precipitosa fuga con modalità tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Il giudice per le indagini preliminari di Prato ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

