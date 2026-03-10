Scoperta shock del MIT | miliardi di tonnellate di CO2 potrebbero tornare a galla a causa di questi microbi

Il MIT ha riferito che miliardi di tonnellate di CO2 potrebbero risalire in superficie a causa di alcuni microbi oceanici. Il processo naturale di assorbimento di anidride carbonica dagli oceani, chiamato

(Adnkronos) – Il processo naturale attraverso cui gli oceani sottraggono anidride carbonica dall'atmosfera, noto come "pompa biologica", potrebbe essere meno efficiente di quanto precedentemente ipotizzato a causa di processi microscopici finora sottovalutati. Una ricerca condotta dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences ha evidenziato come i batteri che popolano la "neve marina", l'insieme di detriti organici che scendono verso gli abissi, agiscano attivamente per dissolvere il carbonato di calcio, il minerale che funge da zavorra essenziale per la sedimentazione delle particelle e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

