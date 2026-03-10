Scontro tra camion in A14 uno trasporta liquidi infiammabili Pesanti disagi per la circolazione
Nella prima mattinata di martedì, due camion si sono tamponati sull'A14, con uno dei veicoli che trasportava liquidi infiammabili. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti significativi sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione. Le autorità hanno bloccato temporaneamente alcune corsie per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.
L'incidente tra i caselli di Rimini sud e Riccione ha provocato la chiusura di due corsie per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire e mettere in sicurezza l'area Il tamponamento tra due camion, nella prima mattinata di martedì, ha causato pesanti ripercussioni al traffico autostradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.20 tra i caselli di Rimini sud e Riccione, in direzione di Ancona, rendendo necessario la chiusura di due corsie. Uno dei mezzi trasportava del liquido infiammabile e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco oltre alla Polizia Autostradale e ai mezzi di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Articoli correlati
Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Code e disagiFermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima...
Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Tratto chiusoFermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima...
Approfondimenti e contenuti su Scontro tra camion in A14 uno trasporta...
Temi più discussi: Scontro tra auto e camion in autostrada a Isola delle Femmine, ci sono feriti; A4, tamponamento tra tre camion: chiusa l'uscita di Verona Est, code fino a sera; Camion urta la galleria San Giovanni dopo un incidente, chiuso tratto della circonvallazione; Scontro tra autocisterne in A4, uscita obbligatoria a Meolo Roncade.
Paura in A14: scontro tra camion, uno trasportava liquidi infiammabili. Autostrada bloccataIncidente tra Rimini Nord e Riccione: chilometri di coda verso sud, i percorsi consigliati ... altarimini.it
Rimini, scontro in A14 coinvolge un camion con liquidi infiammabiliRIMINI. Un mezzo pesante che trasporta liquidi infiammabili è stato coinvolto in un tamponamento sulla autostrada A14 tra Rimini sud e Riccione. Non ci sono feriti gravi ma è stato necessario chiudere ... corriereromagna.it
Calcio a 5, Serie D – Girone A: pari nello scontro di vertice per la Gymnica Scordia Gymnica Scordia – Futsal Union 25 2-2 Finisce in parità lo scontro diretto d’alta classifica tra la Gymnica Scordia e la Futsal Union 25, gara valida per il campionato di Serie D – - facebook.com facebook
Scontro sulla Madonna di San Luca a scuola: il parroco vuole portarla, i genitori protestano x.com