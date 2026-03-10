Scontro tra camion in A14 uno trasporta liquidi infiammabili Pesanti disagi per la circolazione

Nella prima mattinata di martedì, due camion si sono tamponati sull'A14, con uno dei veicoli che trasportava liquidi infiammabili. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti significativi sulla carreggiata, creando disagi alla circolazione. Le autorità hanno bloccato temporaneamente alcune corsie per le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

L'incidente tra i caselli di Rimini sud e Riccione ha provocato la chiusura di due corsie per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire e mettere in sicurezza l'area Il tamponamento tra due camion, nella prima mattinata di martedì, ha causato pesanti ripercussioni al traffico autostradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.20 tra i caselli di Rimini sud e Riccione, in direzione di Ancona, rendendo necessario la chiusura di due corsie. Uno dei mezzi trasportava del liquido infiammabile e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco oltre alla Polizia Autostradale e ai mezzi di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

