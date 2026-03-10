scontro sulla magistratura nordio difende bartolozzi e scoppia nuova polemica politica

In Italia, si registra un nuovo scontro tra figure della magistratura e rappresentanti politici. La capo di gabinetto Giusi Bartolozzi ha fatto affermazioni che hanno suscitato reazioni nel mondo politico e giudiziario. Il ministro della giustizia ha preso parola per difendere Bartolozzi, mentre l’Associazione nazionale magistrati ha criticato i toni usati nel dibattito pubblico. La polemica si è accesa con frasi e dichiarazioni ufficiali di entrambe le parti.

Roma - Le parole della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi accendono il dibattito sulla magistratura mentre Nordio la difende e l’Anm denuncia toni istituzionali ormai inaccettabili. Il caso politico legato alle dichiarazioni sulla magistratura continua ad alimentare il confronto istituzionale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni per la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, intervenendo pubblicamente per chiarire il senso delle parole che hanno generato polemiche nel mondo giudiziario e politico. Secondo il titolare del dicastero di via Arenula, le affermazioni pronunciate da Bartolozzi sarebbero state interpretate in modo improprio rispetto al pensiero reale della magistrata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

