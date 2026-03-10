Scontri tra ultras davanti al Rocco prima di Triestina-Brescia | sette perquisiti

Quattro mesi dopo gli scontri tra ultras di Triestina e Union Brescia davanti allo stadio Rocco, la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Sette persone sono state coinvolte nelle operazioni, che sono state avviate in seguito alle indagini sulla rissa avvenuta prima della partita tra le due squadre. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili.

Sono stati ricollegati ai fatti in base ai vestiti che portavano lo scorso 2 novembre, giorno degli scontri: si valuta un Daspo. Si sommano ai tre arrestati un paio di giorni dopo. Nella stessa via dove si usavano bastoni, mazze e caschi "c'erano anche bambini" A distanza di quattro mesi dagli scontri tra gli ultras di Triestina e Union Brescia (e dopo l'ok del tribunale), la polizia fa scattare le perquisizioni. Sono sette in totale, andate in scena questa mattina, 10 marzo, nella provincia lombarda, da parte di effettivi di entrambe le questure. Da quanto è stato rilasciato, gli investigatori sembrano sicuri che si tratti delle stesse persone coinvolte nei fatti, peraltro già indagate per lancio di materiale pericoloso durante manifestazioni sportive, rissa aggravata e porto di oggetti atti a offendere.