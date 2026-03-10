sciopero transfemminista rivolta contro il lavoro povero

Nelle strade si sono svolte manifestazioni dopo le celebrazioni della giornata internazionale dei diritti delle donne, con una forte partecipazione di lavoratrici e attivisti. I cortei hanno espresso dissenso contro le condizioni di lavoro precarie e il ruolo del patriarcato, sottolineando come le donne siano le principali vittime di queste ingiustizie. Nel frattempo, si è svolto uno sciopero transfemminista che ha coinvolto diverse categorie di lavoratrici.

Lotto marzo Chiuse scuole e università. Anche il settore terziario e metalmeccanico si sono fermati Lotto marzo Chiuse scuole e università. Anche il settore terziario e metalmeccanico si sono fermati «La guerra è patriarcato e il conto lo pagano le lavoratrici». Dopo le manifestazioni di domenica per la giornata internazionale dei diritti delle donne, ieri è stato il momento dello sciopero transfemminista al quale hanno aderito anche Cgil, Cobas, Cub e Usb. Ad astenersi dal lavoro sono stati in particolare i settori della sanità, dell’istruzione e ricerca e del terziario, mansioni ad alta femminilizzazione, e cioè più povere e precarie e quindi occupate per lo più da donne, migranti o persone con disabilità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

