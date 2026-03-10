Gli scienziati hanno identificato un “mini metabolismo” nel nucleo cellulare, un'area tradizionalmente associata alla conservazione del DNA. Per decenni, biologi e ricercatori hanno considerato il nucleo come il centro di contenimento genetico, mentre il metabolismo era attribuito principalmente ai mitocondri e al citoplasma. Questa scoperta mette in discussione le nozioni precedenti sulla suddivisione delle funzioni all’interno della cellula.

Per decenni la biologia cellulare ha separato nettamente due mondi. Il nucleo era considerato il luogo dove viene custodito il DNA, mentre il metabolismo cellulare veniva attribuito quasi esclusivamente ai mitocondri e al citoplasma. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications mette però in discussione questa distinzione. I ricercatori hanno scoperto che oltre 200 enzimi metabolici si trovano fisicamente legati al DNA umano all’interno del nucleo cellulare. La ricerca, guidata dal Centre for Genomic Regulation di Barcellona, potrebbe cambiare il modo in cui comprendiamo la biologia dei tumori e il funzionamento delle terapie oncologiche. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Scienziati scoprono un “mini metabolismo” nel nucleo cellulare

Articoli correlati

Scienziati scoprono come il cervello può renderti più generosoUn recente studio pubblicato il 10 febbraio 2026 sulla rivista ad accesso aperto PLOS Biology suggerisce che incoraggiare due aree del cervello a...

Come ci siamo evoluti: scienziati scoprono che un anemone di mare può aiutarci a capire come sono nati anche gli animali umaniUna ricerca a cura del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Vienna ha analizzato lo schema biologico degli anemoni di mare che hanno un...

Contenuti e approfondimenti su Scienziati scoprono

Discussioni sull' argomento Due feriti in un incidente stradale vicino a Demirhisar, il conducente era sotto l'effetto dell'alcol; Gli scienziati sono testimoni della più intensa supertempesta solare mai registrata su Marte.

Gli scienziati del NHS scoprono un nuovo sistema di gruppi sanguigniLa scoperta di un nuovo sistema di gruppi sanguigni, chiamato Er, risolve un mistero di 30 anni. Il team britannico ha studiato tre antigeni noti del gruppo sanguigno - molecole sulla superficie dei ... quotidianosanita.it

Gli scienziati scoprono un legame tra i terremoti e l'estrazione di petrolioDa sempre i terremoti hanno conseguenze catastrofiche e da sempre gli scienziati cercano di comprenderli e prevederli. A volte, alcune regioni del pianeta soffrono più di altre a causa della loro ... corrieredellosport.it

Scienziati scoprono qualcosa di inaspettato nel deserto più arido del mondo - facebook.com facebook