L’Italia femminile di sci alpino si prepara ad affrontare le gare di Åre in Svezia, dove si svolgono due prove tecniche. Negli ultimi anni, le atlete italiane hanno conquistato numerosi podi e tre vittorie, grazie a Goggia e Brignone. La trasferta svedese rappresenta un momento importante prima delle finali della Coppa del Mondo 2026.

Non è ancora tempo di pensare alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Il Circo Bianco, infatti, si sposta ad Åre in Svezia per due prove tecniche. Sulla Störtloppsbacken le nostre portacolori hanno centrato numerosi podi con 3 vittorie, tutte raggruppate negli ultimi anni. Andiamo, quindi, a ricordarle tutte con la memoria. Il primo podio azzurro sulla pista scandinava arriva il 20 marzo 1993 nel superG vinto dalla tedesca Katja Seizinger davanti all’austriaca Ulrike Maier con la nostra Deborah Compagnoni al terzo posto. Passando al 27 marzo 1993 la valtellinese è seconda nel gigante vinto dalla francese Carole Merle, mentre è terza l’austriaca Anita Wachter. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile ad Are: tanti podi e 3 vittorie negli ultimi anni con Goggia e Brignone

Federica Brignone vince l'oro nello slalom gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi invernali

