Schlein Meloni non si dimette? Evidente che | dove si spinge Elly

Elly Schlein ha commentato la situazione politica accusando la riforma Nordio di non essere utile ai cittadini, sostenendo che sembra favorire un governo che considera chi vince le elezioni al di sopra delle leggi comuni. La leader del Partito Democratico ha sottolineato che, secondo lei, nonostante le richieste di dimissioni, la premier non intende lasciare l’incarico. La discussione continua senza segnali di cambiamenti immediati.

"La riforma Nordio non serve ai cittadini, serve a un governo che pensa che chi vince le elezioni non debba essere giudicato come gli altri. Insofferenti a ogni controllo, vogliono i magistrati assoggettati all'esecutivo, indebolire l'indipendenza di chi assicura che la legge sia uguale per tutti". Così, in un'intervista a la Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e il centrodestra. "Il governo - osserva - ha ignorato persino il richiamo del presidente della Repubblica, continuando a inveire contro i giudici e strumentalizzando l'attualità per delegittimarli. Senza considerare che c'è sempre un giorno dopo il referendum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

