Schlein Il governo è insofferente a controlli e contrappesi

Una dichiarazione critica è stata rilasciata riguardo alla riforma Nordio, definita inutile per i cittadini e vantaggiosa per un governo che sostiene che chi vince le elezioni non debba essere sottoposto agli stessi controlli. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si evidenzia un atteggiamento del governo percepito come insofferente ai controlli e ai contrappesi istituzionali.

ROMA (ITALPRESS) – “La riforma Nordio non serve ai cittadini, serve a un governo che pensa che chi vince le elezioni non debba essere giudicato come gli altri. Insofferenti a ogni controllo, vogliono i magistrati assoggettati all’esecutivo, indebolire l’indipendenza di chi assicura che la legge sia uguale per tutti “. Così, in un’intervista a la Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein. “Il governo – osserva – ha ignorato persino il richiamo del presidente della Repubblica, continuando a inveire contro i giudici e strumentalizzando l’attualità per delegittimarli. Senza considerare che c’è sempre un giorno dopo il referendum. Questa delegittimazione costante di un potere dello Stato mina la fiducia dei cittadini verso tutte le istituzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

