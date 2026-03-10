Schianto devastante panico in autostrada | tutto chiuso

Alle 16:00 di un normale pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo si è verificato uno schianto devastante che ha provocato panico tra gli automobilisti. La strada è stata immediatamente chiusa e il traffico sospeso, creando disagi e confusione tra i conducenti. La scena del incidente ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul luogo, mentre le autorità intervenivano per gestire l’emergenza.

Ore 16:00, un pomeriggio qualunque che si spezza all'improvviso: sull' A2 del Mediterraneo la normalità si trasforma in terrore. Un tir perde la traiettoria e in pochi secondi tutto diventa rumore di metallo, frenate, gente che si ferma col fiato corto. Dentro la cabina, un uomo resta intrappolato. E lì inizia l'attesa. Succede oggi, martedì 10 marzo 2026, nei pressi dello svincolo di Polla, in provincia di Salerno. Il mezzo pesante viaggiava in direzione sud, verso la Calabria, quando qualcosa è andato storto: una sbandata, poi l'impatto violentissimo contro il guardrail di destra.