Scherzi a parte le pagelle della seconda puntata | Amendola pronto alla rissa 7 Bisciglia in ospedale 8

La seconda puntata di Scherzi a parte è stata alquanto fumantina. Anche in quest'occasione Max Giusti ha chiesto a una vittima di ricoprire anche un po' il ruolo di conduttrice. Se nella prima puntata c'era Lorella Cuccarini al suo fianco, stavolta è toccato a Samira Lui. Spazio però agli scherzi, con Claudio Amendola risultato decisamente il più alterato di tutti, in grado di risultare minaccioso senza la necessità di alzare mai la voce. Abbiamo poi visto un'incredula Samira, ma soprattutto una spaventata Selvaggia Lucarelli, ritrovatasi a chiedere aiuto dal finestrino di un furgone. Claudio Amendola pronto alla rissa. Voto: 7. Gli scherzi a Claudio Amendola danno sempre molta soddisfazione, considerando le reazioni viscerali che è solito avere.