Scattolari | nuova guida per l’opera italiana

Il 10 marzo 2026, Tommaso Scattolari è stato nominato alla guida della Commissione Opera dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud. La sua nomina è stata annunciata oggi, segnando un cambiamento nella direzione dell’ente. Scattolari assume questa posizione in un momento di rinnovamento per l’organizzazione, che si occupa di tematiche legate all’arte e alle attività culturali italiane.

Il nome di Tommaso Scattolari si impone oggi, martedì 10 marzo 2026, come nuova guida della Commissione Opera dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud. La nomina segna un momento cruciale per il settore lirico italiano, creando uno spazio formale dove le istanze dei professionisti dello spettacolo incontrano il dialogo con le istituzioni parlamentari. Non si tratta solo di una carica onorifica, ma di un ruolo operativo volto a raccogliere le esigenze concrete di cantanti, direttori d'orchestra e tecnici teatrali. Scattolari arriva alla presidenza portando dietro di sé anni di lavoro sul campo, con la direzione del portale specializzato Opera24.