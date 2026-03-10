Scarico di rifiuti lungo l' idrovia | individuati grazie alle telecamere

La polizia locale di Mira ha scoperto due persone che tra gennaio e febbraio hanno scaricato rifiuti lungo l'idrovia. L’individuazione è avvenuta grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate nella zona. Gli agenti hanno identificato i responsabili e notificato loro le sanzioni previste per il comportamento illecito. Le autorità continuano a monitorare l’area per contrastare ulteriori scarichi irregolari.

Il Comune di Mira ha rintracciato due trasgressori che ora avranno multe dai 1.500 ai 18mila euro e sospensione della patente La polizia locale di Mira ha individuato due trasgressori che tra gennaio e febbraio hanno scaricato rifiuti lungo l'area dell'idrovia. Il riconoscimento, comunica l'amministrazione, è stato ottenuto incrociando vari elementi, tra cui alcune testimonianze e, soprattutto, le immagini delle telecamere presenti in zona e lungo il tragitto. Come spiega il sindaco Marco Dori, ai diretti interessati è già stato comunicato che, per questi due casi, le sanzioni previste sono l'ammenda da 1.500 a 18mila euro e la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.