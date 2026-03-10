Scarico di rifiuti lungo l' idrovia | individuati grazie alle telecamere

Da veneziatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Mira ha scoperto due persone che tra gennaio e febbraio hanno scaricato rifiuti lungo l'idrovia. L’individuazione è avvenuta grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate nella zona. Gli agenti hanno identificato i responsabili e notificato loro le sanzioni previste per il comportamento illecito. Le autorità continuano a monitorare l’area per contrastare ulteriori scarichi irregolari.

Il Comune di Mira ha rintracciato due trasgressori che ora avranno multe dai 1.500 ai 18mila euro e sospensione della patente La polizia locale di Mira ha individuato due trasgressori che tra gennaio e febbraio hanno scaricato rifiuti lungo l'area dell'idrovia. Il riconoscimento, comunica l'amministrazione, è stato ottenuto incrociando vari elementi, tra cui alcune testimonianze e, soprattutto, le immagini delle telecamere presenti in zona e lungo il tragitto. Come spiega il sindaco Marco Dori, ai diretti interessati è già stato comunicato che, per questi due casi, le sanzioni previste sono l'ammenda da 1.500 a 18mila euro e la sospensione della patente da 4 a 6 mesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Vandali in azione a Capodanno: individuati grazie alle telecamereIl nuovo anno, in Brianza, si è aperto con un bilancio non del tutto positivo: oltre alla statua del leone sfregiata a Monza, a Cavenago alcuni...

Abbandona i rifiuti della ditta in strada: pizzicato grazie alle telecamereInvece di smaltire il materiale elettrico della ditta secondo le norme di legge, aveva preferito abbandonarlo in strada.

Contenuti e approfondimenti su Scarico di rifiuti lungo l'idrovia...

Temi più discussi: Anziano beccato a scaricare rifiuti a Pedona; Tenere pulite le spiagge libere di Palermo, chiesti provvedimenti in vista della stagione estiva; A due mesi dalle segnalazioni, intervengono i Limpiadores e ripuliscono l'area di Via Castelverde diventata una discarica. Nelle ultime settimane, nuovi scarichi abusivi; Autolavaggio irregolare a Paternò: titolare denunciata e attività sospesa.

scarico di scarico di rifiuti lungoMonza, guerra ai furbetti dei rifiuti: 47 stanati in due mesi, scattano multe e fototrappoleMONZA – Sacchi lasciati accanto ai cestini, mobili scaricati di notte, cumuli di immondizia lungo le strade periferiche. È un fronte silenzioso ma quotidiano, quello dell’abbandono dei rifiuti, che ... mbnews.it

Individuato il responsabile dello scarico di rifiuti a bordo strada a PedonaLe violazioni da contestare al trasgressore, un 75enne residente a Camaiore, sono al vaglio del personale del comando di polizia locale ... luccaindiretta.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.