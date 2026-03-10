Al Teatro Aurora di Scandicci si è svolto il quarto appuntamento dell'edizione 2026 di AURORADISERA, una rassegna organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Scandicci. Durante l'evento, si è tenuta una serata intitolata «Cena con sorpresa», con la partecipazione di attori come D’Aquino, Montedoro, Fornari e Mirra. La serata ha visto un pubblico presente per apprezzare lo spettacolo e la convivialità.

FIRENZE – Giovedì 12 marzo 2026 alle 21.15 al Teatro Aurora di Scandicci, Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra sono i protagonisti di Cena con sorpresa. Si tratta del quarto appuntamento dell’edizione 2026 di AURORADISERA, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Cena con sorpresa racconta la storia di Stefania e Arnaldo, coppia sposata da molti anni, affiatata e benestante: lui è un avvocato penalista di successo, lei un’architetta dedita ormai soprattutto alla beneficenza. I due hanno una figlia, Angelica, ventenne brillante e indipendente. Una sera invitano a cena il loro caro amico Francesco De Palma, architetto e coetaneo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Scandicci, Teatro Aurora: «Cena con sorpresa» con D’Aquino, Montedoro, Fornari e Mirra

Articoli correlati

Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra, protagonisti di “Cena con sorpresa”Arezzo, 7 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con la stagione teatrale al Teatro Dante.

"Cena con sorpresa": equivoci e risate con Tosca D'Aquino e Simone MontedoroIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Contenuti e approfondimenti su Teatro Aurora

Discussioni sull' argomento Auroradisera, giovedì 12 marzo in scena 'Cena con sorpresa'; AURORADISERA SCANDICCI 2026: giovedì 12 marzo al Teatro Aurora arriva Cena con sorpresa con Tosca D'Aquino, Simone Montedoro, Torni Fornari ed Elisabetta Mirra; Cena con sorpresa per Auroradisera – L’intervista a Toni Fornari.

Scandicci, Simone Cristicchi al Teatro AuroraFirenze, 8 gennaio 2024 – Grande appuntamento al Teatro Aurora di Scandicci (Firenze) fissato per sabato 13 gennaio. L’edizione 2024 di Auroradisera si apre con lo spettacolo Franciscus. Il folle che ... lanazione.it

Teatro Aurora Marghera - facebook.com facebook