‘Scamacchina’ sfida Kane

In Spagna, su Marca, si parla dell’ottavo di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. La partita mette in evidenza un confronto tra due importanti giocatori, considerati tra i più forti nel loro ruolo. La sfida si svolge in un contesto di grande attenzione internazionale, con le due squadre pronte a scendere in campo per la qualificazione ai quarti.

2026-03-10 13:40:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’attraversamento di ottavi di finale Di Lega dei Campioni fra Atalanta e Bayern disegna sullo sfondo un duello tra due grandi “uomini armati”. Uno molto contrastante, Harry Kane e un altro, rinato: Gianluca Scamacca (Roma, 1999). Lui internazionale italiano è tornato dopo grave infortunio Di attraversato che lo aveva “KO” la scorsa stagione. Nel mese di agosto, contro il Pisa (1-1), Ha chiamato di nuovo. 455 giorni dopo. Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: riassunto Champions League e gol I 116 di finale (ritorno) L’ex di Sassuolo, Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli, Genoa e West Ham A poco a poco, ha recuperato il suo livello migliore: accumulare 12 gol -otto in Serie A- e tre assist in 30 partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Il paradosso di Harry Kane: il re dei bomber che sfida la maledizione del palmarèsNel panorama calcistico della stagione 2025/26, mentre l’attenzione mediatica globale è spesso polarizzata dal dualismo tra la potenza di Erling...

Leggi anche: Kane e Kimmich sigillano l’emozionante vittoria per 3-2 del Klassiker