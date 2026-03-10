Scacchi a Lignano | 1.600€ in gioco due tornei e scacchiere

A Lignano Sabbiadoro si svolge l’undicesima edizione del Festival Internazionale di Scacchi, con un montepremi di 1.600 euro e due tornei in programma. La manifestazione raduna numerosi maestri scacchisti italiani e stranieri, attirando appassionati e giocatori di alto livello. L’evento si svolge nelle scacchiere allestite sulla costa friulana, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti e appassionati di scacchi.

La costa friulana si prepara ad accogliere la più grande concentrazione di maestri scacchisti d'Italia e dall'estero per l'undicesima edizione del Festival Internazionale di Scacchi a Lignano Sabbiadoro. Tra il 24 e il 26 aprile 2026, l'Hotel Centrale diventerà il palcoscenico dove si decideranno i destini dei tornei Master ed Expert, con un montepremi totale di 1.600 euro in gioco. Non si tratta di una semplice ricreazione estiva, ma di un evento tecnico strutturato dall'Accademia di Scacchi ASD di Trieste, che promette tre giorni di alta competizione sotto l'omologazione federale. La presenza di scacchiere elettroniche DGT segna un salto tecnologico che distingue questa manifestazione dalle tradizionali competizioni analogiche.