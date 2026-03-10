Sassuolo Un finale amarissimo all’Olimpico

Il Sassuolo ha concluso la partita all’Olimpico con una sconfitta pesante, dopo aver giocato una buona ripresa. La squadra ha commesso errori durante il primo tempo e ha subito un gol che ha compromesso il risultato. Nel finale, la gara si è complicata ulteriormente, portando a una sconfitta che lascia molti rimpianti. La partita si è conclusa con un risultato che premia la squadra avversaria.

Si butta via, il Sassuolo. In coda ad una gara patita in avvio, ripresa da lì in avanti e dilapidata nel finale. La Lazio ritrova quella vittoria che non agli sorrideva da fine gennaio, il Sassuolo riannoda se stesso a quello che gli manca per essere davvero una big, ovvero quell’attenzione nelle fasi del match che la richiederebbero doppia. Colpito in avvio, il Sasuolo, e affondato alla fine, e conta poco che tra l’inizio e la fine la squadra di Grosso la gara la faccia. Non averla vinta, e nemmeno pareggiata ne accresce i demeriti, ed esalta una Lazio che alla fine festeggia, quasi incredula. Succede, pazienza, ma le recriminazioni neroverdi ci stanno tutte, come ci sta un ‘mea culpa’ grosso così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

