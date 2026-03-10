Sassi nel risotto | denti rotti ma zero risarcimento

Una donna di quarant’anni ha subito la rottura dei denti mangiando un risotto ai funghi contenente sassolini. Il Tribunale di Pisa ha deciso che non spetta alcun risarcimento, nonostante i danni subiti. La sentenza si basa sulla mancanza di responsabilità da parte del ristorante riguardo alla contaminazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidenza di rischi alimentari nelle preparazioni gastronomiche.

Una sentenza del Tribunale di Pisa ha stabilito che una donna di quarant'anni non ha diritto al risarcimento dopo aver rotto i denti mangiando un risotto ai funghi contaminato da sassolini. La magistratura ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali, ammontanti a circa tremila euro. L'incidente è avvenuto nel 2021 quando la signora, durante la masticazione, ha subito un dolore lancinante causato da corpi estranei presenti nel piatto. Il danno dentale è stato certificato dal medico curante: due denti rotti e un ponte saltato, con un costo stimato per l'impianto di ottomila euro. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

