Sassari | 5 botteghe da scoprire il 12 marzo

Il centro storico di Sassari si anima il 12 marzo con l’apertura di cinque botteghe artistiche, pronte a mostrare le proprie creazioni e tradizioni. Durante questa giornata, le botteghe saranno accessibili a visitatori e appassionati che vogliono scoprire i lavori degli artigiani locali. L’evento mira a valorizzare le attività culturali e artistiche della zona, coinvolgendo la comunità e i visitatori.

Il centro storico di Sassari si prepara a trasformare le sue botteghe artistiche in veri e propri presidi culturali, con una passeggiata speciale prevista per giovedì 12 marzo. L'iniziativa parte dalle porte del Tramandando LAB in via Brigata Sassari 48, offrendo un tour gratuito che non richiede prenotazione preventiva. Si tratta di un'opportunità unica per osservare da vicino i processi creativi locali, dove la manualità si fonde con l'identità culturale dell'isola. Questo evento non è solo una semplice visita guidata, ma rappresenta un tassello fondamentale del progetto più ampio Viva- Vivere e abitare il centro, inserito nel Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'Abitare (PINQuA) del Comune di Sassari.