Saronnese | rimborsi per le grandinate? Un ginepraio La testimonianza di Patrizia

A Saronno, i cittadini che desiderano chiedere un rimborso per le grandinate devono affrontare un procedimento complicato. La richiesta di una perizia asseverata, che costa tra i 600 e i 700 euro, rende difficile proseguire con la pratica. Patrizia, una residente, ha condiviso la sua esperienza nel tentativo di ottenere il rimborso. La procedura si presenta come un vero e proprio ginepraio amministrativo.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronnese: rimborsi per le grandinate? Un ginepraio. La testimonianza di Patrizia