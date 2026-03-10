Sarah Scazzi l’investigatore Aldo Tarricone | Vi rivelo l’altra verità sul caso

A distanza di anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, torna in libreria "L'altra verità sul caso Sarah Scazzi", la riedizione del volume firmato dall'investigatore privato Aldo Tarricone. Il libro riapre interrogativi sul tragico episodio avvenuto ad Avetrana, un caso che la giustizia ha definito come omicidio, ma che secondo l'autore meriterebbe una rilettura approfondita. Leggi anche: Sarah Scazzi, Misseri torna in libertà nella sua Avetrana Per quel reato sono state condannate all' ergastolo la cugina della vittima, Sabrina Misseri, e la zia Cosima Serrano, mentre lo zio Michele Misseri, riconosciuto colpevole di occultamento di cadavere, ha già scontato la propria pena ed è tornato in libertà.