Santiago Gimenez è di nuovo disponibile e potrebbe essere convocato per la partita contro la Lazio. In casa Milan, dopo il successo nel derby contro l’Inter di domenica, arrivano notizie positive riguardo alcuni giocatori. La squadra si prepara quindi a un impegno importante, con la possibilità di schierare nuovamente alcuni elementi chiave. La concentrazione resta alta in vista delle prossime gare.

Arrivano ulteriori buone notizie in casa Milan dopo la vittoria del derby contro l’Inter di domenica scorsa. Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo un lungo stop che lo ha visto lontano dai campi di gioco per più di 4 mesi. Milan, Gimenez torna ad allenarsi con il gruppo (Ansa Foto) – calciomercato.it A parte Matteo Gabbia infortunato, Davide Bartesaghi in dubbio e Adrien Rabiot squalificato, Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione la rosa al completo in vista della partita contro la Lazio di domenica prossima. Il centravanti messicano potrà essere un’arma in più per il Milan in questo finale di stagione con il classe 2001 che vuole rimettersi nella migliore condizione anche in vista del mondiale che si disputerà la prossima estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Santiago Gimenez torna a disposizione, possibile convocazione per la Lazio

