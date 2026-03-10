Sanremo 2027 | i big tornano l’anno scorso era solo

Al Festival di Sanremo 2027, i principali artisti tornano a esibirsi dopo un anno di assenza, secondo quanto dichiarato da Enzo Mazza. L’edizione del 2026 è stata descritta come una fase di transizione, con un ritorno ai grandi nomi musicali. La manifestazione si prepara così a riprendere il suo consueto ritmo con una lineup rinnovata e più ricca di interpreti di rilievo.

Il 2027 vedrà il ritorno dei grandi nomi musicali al Festival di Sanremo, ha assicurato Enzo Mazza. L’edizione appena conclusa del 2026 è stata definita come una fase di transizione necessaria. L’assenza di star affermate nelle settimane precedenti all’evento aveva generato malcontento tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Ora la Federazione Industria Musicale Italiana chiarisce che l’anno prossimo il palinsesto si ripopolerà con artisti di primo piano. Una parentesi di passaggio per il teatro Ariston. L’annuncio del cast effettuato da Carlo Conti alla fine di novembre scorso aveva lasciato molti osservatori perplessi. La composizione della rosa partecipanti non rispecchiava la solita forza dei grandi eventi canori italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

