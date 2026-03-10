Sanlorenzo | utile a 107 milioni e ordini in crescita del 16%

Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo ha approvato il bilancio consolidato e il piano finanziario per l’esercizio che si conclude a dicembre 2025. Nel documento si evidenzia un utile di 107 milioni di euro e un aumento del 16% negli ordini ricevuti rispetto al periodo precedente. La decisione riguarda i risultati economici e le prospettive future del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione del gruppo Sanlorenzo ha dato il via libera al bilancio consolidato e al piano finanziario per l’esercizio chiuso a fine dicembre 2025. L’approvazione conferma il raggiungimento degli obiettivi economici prefissati, con un risultato netto che sale del 4,2% rispetto all’anno precedente. La società spezzina registra un utile di 107,4 milioni di euro, spinto da una raccolta ordini in forte espansione del 16%. L’azienda punta tutto su una strategia basata sulla scarsità dei volumi e sul desiderio internazionale del brand, mantenendo un portafoglio ordini solido superiore ai due miliardi di euro. La macchina economica al massimo delle prestazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanlorenzo: utile a 107 milioni e ordini in crescita del 16% Articoli correlati Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Reale group, 2025 positivo e in crescita: utile a 320,5 milioniIl Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua, nella seduta del 27 febbraio scorso, ha esaminato l’anteprima del Bilancio Consolidato Integrato alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanlorenzo utile a 107 milioni e ordini... Temi più discussi: Sanlorenzo, nel 2025 utile a 107,4 milioni (+4%), dividendo a 1,05 euro per azione; Sanlorenzo, nel 2025 utile a 107,4 milioni (+4%), dividendo a 1,05 euro per azione; Sanlorenzo, nel 2025 utile a 107,4 milioni (+4%), dividendo a 1,05 euro per azione; Sanlorenzo, nel 2025 utile di 107 milioni e più 16% di ordini. Sanlorenzo, nel 2025 utile a 107,4 milioni (+4%), dividendo a 1,05 euro per azione(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Sanlorenzo raggiunge tutti gli obiettivi che si era dato per il 2025 con un utile netto di 107,4 milioni (+4,2%) e il cda propone un dividendo di 1,05 euro per azione, corris ... msn.com Sanlorenzo: utile 2025 sopra attese a 107,4 mln, ricavi a 960 mln (+3,2%)Raccolta ordini +16% a 943 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Il gruppo Sanlorenzo chiude il 2025 con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht pari a 960,4 milioni (+3,2% annuo) e un ... borsaitaliana.it 10' ST Gol de Ferro #SanLorenzo 0-4 Ferro #VamosCiclón x.com Ci trovate anche oggi al Sanlorenzo Mercato per lo Sfincione Festival! - facebook.com facebook