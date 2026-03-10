La sesta figura della linea SH Figuarts dedicata a Sanji, ispirata alla serie live-action di One Piece prodotta da Netflix, è ora disponibile in preordine sul mercato italiano. La produzione della figura, che riproduce il personaggio in dettaglio, sarà consegnata a dicembre 2026. La linea si concentra sulla rappresentazione di Sanji attraverso modelli dettagliati e realistici.

La sesta figura della linea SH Figuarts dedicata a Sanji, basata sulla serie live-action di One Piece prodotta da Netflix, ha avviato i preordini per il mercato italiano con una data di uscita prevista per dicembre 2026. Realizzata in PVC e ABS con un’altezza di circa 150 mm, questa action figure promette fedeltà ai dettagli dell’attore che interpreta il cuoco dei Pirati di Cappello nella seconda stagione della serie televisiva. Il prezzo indicativo si attesta sui 68 euro, gestito dal distributore ufficiale Cosmic Group, mentre il debutto giapponese è fissato per ottobre dello stesso anno. L’oggetto non è solo un semplice giocattolo ma un pezzo da collezione che integra la tecnologia Tamashii Digital Paint per replicare con precisione i lineamenti del personaggio reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanji live-action: la nuova SH Figuarts in preordine

Articoli correlati

Superman 2025: la SH Figuarts che ridefinisce l’eroeLa nuova figura di Superman della linea SH Figuarts è arrivata sugli scaffali per celebrare l’uscita del film del 2025 diretto da James Gunn.

Naruto Shippuden: Bandai presenta SH Figuarts Madara Uchiha con furore e dettagli raffinatiNel cuore della saga che ha conquistato il mondo del ninja, Bandai annuncia un nuovo capitolo per la sua linea SH Figuarts: la presentazione di...

Sanji #onepiece #actionfigures #shfiguarts #shf #anime #review #toys

Altri aggiornamenti su Sanji live action la nuova SH Figuarts...

Temi più discussi: One Piece 2, Luffy e Sanji: Tutto di piu', con piu' follia e avventura; One Piece 2, dove eravamo rimasti: cosa c'è da sapere sulla nuova stagione; One Piece: Taz Skylar racconta la trasformazione fisica estrema per interpretare Sanji.

One Piece: l’attore di Sanji nel live action (Taz Skylar) ha imparato a cucinare come lui?One Piece nella prima stagione ha mostrato anche il personaggio di Sanji, il celebre cuoco dei Mugiwara, nella serie interpretato dal bravissimo Taz Skylar. Ora grazie a Comic Book, che ha pescato un ... mangaforever.net

One Piece – Live Action: l’attore di Sanji parla della sua esperienzaLa serie di successo in live action di One Piece è un vero successo e senza dubbio continuerà nel corso degli anni. Il cast proprio per questo è giovane e voglioso e sono anche dei veri appassionati ... mangaforever.net

Per ricordare il primo concasser di Sanji. Ora che questo attacco è stato utilizzato per fracassare la maschera e il cranio di un drago celeste in risposta ad un comportamento razzista verso un suo compagno, è diventato ancora più iconico. Vai, guerriero dell’a - facebook.com facebook