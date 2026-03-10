Sanità friulana | 3 azioni per zecche e reni

Tra marzo e aprile 2026, la sanità friulana lancerà tre iniziative dedicate alla prevenzione dell’encefalite da zecca, alla tutela dei reni e all’inclusione negli ospedali. Queste azioni mirano a rafforzare i servizi sanitari e migliorare l’assistenza dedicata ai pazienti. L’obiettivo è intervenire direttamente su aspetti specifici della salute pubblica con interventi concreti.

La sanità friulana sta attivando tre azioni concrete tra marzo e aprile 2026, focalizzate sulla prevenzione dell'encefalite da zecca, sulla tutela renale e sull'inclusione ospedaliera. Queste iniziative, promosse dall'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale (ASUFC), mirano a proteggere i residenti della regione da rischi specifici e a migliorare l'assistenza ai bambini con disturbi dello spettro autistico. L'intervento copre un periodo preciso: le campagne di vaccinazione e sensibilizzazione si estendono dai primi giorni di marzo fino ad aprile, coinvolgendo direttamente la popolazione residente nel territorio dell'azienda sanitaria.