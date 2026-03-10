Sanità e infrastrutture | due vertici regionali sotto

Due vertici regionali sono sotto inchiesta in Sicilia: il nuovo direttore generale del Policlinico di Messina è coinvolto in un’indagine che riguarda accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. La vicenda riguarda aspetti della sanità e delle infrastrutture della regione, mentre le autorità giudiziarie proseguono con le indagini.

La pressione giudiziaria sul sistema sanitario siciliano. Il neo direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, si trova al centro di un’inchiesta che tocca temi sensibili come il concorso esterno in associazione mafiosa e la corruzione. La macchina della giustizia ha già avviato le procedure formali: l’invito a comparire davanti ai pubblici ministeri è stato notificato oggi stesso, fissando per venerdì prossimo l’interrogatorio ufficiale. Parallelamente alle azioni legali dirette verso l’indagato, gli inquirenti stanno conducendo perquisizioni nelle sue residenze situate rispettivamente a Palermo e Agrigento. Questo scenario giuridico segna un momento cruciale nella lotta contro le infiltrazioni nel settore pubblico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità e infrastrutture: due vertici regionali sotto Articoli correlati Calabria: Sanità, oltre 4 milioni per 39 nuovi medici specializzandi in due atenei regionali.La Giunta regionale della Calabria ha varato un piano di investimenti per la sanità che prevede l'aumento di 39 posizioni per medici specializzandi... Infrastrutture e sostegno al commercio: Confcommercio incontra rappresentanti regionaliPisa, 13 gennaio 2026 – Confcommercio Pisa incontra tutti gli assessori e i consiglieri regionali espressione della provincia di Pisa per definire le... editoriale Torti inaccettabili: Sanità al disastro e politici venduti Tutto quello che riguarda Sanità e infrastrutture due vertici... Temi più discussi: WindTre porta il 5G nella sanità dei Giochi Invernali: copertura dedicata per 24 strutture e servizi di telemedicina; Asp Palermo e Università insieme per la sanità digitale: al via nuove collaborazioni su innovazione e dati; Polizia Municipale: Sequestrata maxi-autorimessa abusiva di 3.500 mq; Montagna, lettera degli esclusi: Criteri assurdi, stop al taglio. Acquaroli in missione a Roma. Dalla Regione via libera a due mutui da 54 milioni per due aziende sanitarie di ModenaBOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue a Modena la nuova stagione di investimenti per la sanità dell’Emilia-Romagna. La Regione, infatti, ha dato il via libera alle ... ilnordestquotidiano.it Sanità, dalla Regione via libera a due mutui da 54 milioni per le due Aziende di ModenaProsegue a Modena la nuova stagione di investimenti per la sanità dell’Emilia-Romagna. La Regione, infatti, ha dato il via libera alle due aziende sanitarie modenesi per l’accensione di due mutui dal ... sassuolo2000.it MONTI DAUNI, INVASIONE DI RAGAZZI “Servono lavoro, sanità, strade e connessioni per far restare i giovani nei nostri paesi” - Video - facebook.com facebook Sanità a portata di tutti La soluzione che unisce pubblico e non profit Paolo Foschini, @Corriere x.com