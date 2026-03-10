Sánchez l’idolo di cartapesta degli anti-Trump | la retorica che colpisce ma non incide

Nel giro di poche ore, Pedro Sánchez è diventato un simbolo per un gruppo di oppositori. La sua figura, spesso al centro di commenti acidi, viene dipinta come un rappresentante di una determinata corrente politica. La stampa ha evidenziato come la sua immagine venga utilizzata per alimentare discussioni sui social e negli ambienti pubblici, senza tuttavia modificare sostanzialmente le dinamiche politiche in corso.

Roma, 10 mar – Nel giro di poche ore Pedro Sánchez è stato trasformato in un simbolo. Per una parte della sinistra europea è diventato il leader che osa sfidare Washington; per alcuni ambienti sovranisti, invece, il premier che avrebbe finalmente detto “no” agli Stati Uniti e alla guerra contro l’Iran. Il suo discorso alla nazione – “ No alla guerra, no al fallimento del diritto internazionale, no a ripetere gli errori del passato ” – è stato presentato come la prova che nel cuore dell’Europa stia emergendo una nuova autonomia politica. Una narrazione seducente, che ha trovato immediatamente eco sui media e sui social. Il problema è che il potere raramente si costruisce con i discorsi televisivi: molto più spesso segue le rotte degli aerei, la logistica militare e i rapporti di forza costruiti nel tempo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

