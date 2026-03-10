San Luigi | il club che ridà vita al cinema dal vivo

Oggi a Forlì, nella sala San Luigi, si tiene l'inaugurazione ufficiale di un nuovo club cinematografico. L’evento si svolge martedì 10 marzo 2026 e segna il ritorno del cinema dal vivo nella storica struttura. La serata prevede proiezioni e incontri dedicati agli appassionati di cinema, con l’obiettivo di riunire gli spettatori in un spazio dedicato alle pellicole e alla cultura cinematografica.

Oggi, martedì 10 marzo 2026, la sala San Luigi a Forlì lancia ufficialmente il suo nuovo club cinematografico. L’iniziativa mira a ridare vita al dibattito e all’incontro sociale attorno ai film proiettati. La prima riunione si terrà stasera alle 19:45 per discutere i titoli visti a febbraio. Il progetto si svolge ogni secondo martedì del mese fino alla chiusura della stagione nel maggio 2026. Al termine del confronto, il gruppo si sposterà in sala per vedere ‘Sorry Baby’ in lingua originale con sottotitoli italiani. Un piccolo gioco tematico sugli Oscar chiuderà la serata di inaugurazione. La rinascita dello spazio culturale. In un panorama dove le sale cinematografiche scarseggiano, la struttura rimane l’unica realtà attiva nel centro cittadino di Forlì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Luigi: il club che ridà vita al cinema dal vivo Articoli correlati Il cinema in centro non si arrende: nasce il "San Luigi Film Club" per discutere i film insiemeIn sala parte la sfida al consumo solitario delle pellicole: appuntamenti mensili tra dibattiti, lingua originale e un gioco sugli Oscar "I film non... Verona: il podcast che ridà vita alle botteghe storicheVerona accoglie una nuova narrazione sonora che intende risvegliare la memoria delle sue botteghe storiche attraverso il progetto Ciacole e Botteghe. Vox DEI - Canzone completa in italiano | Hazbin Hotel Una raccolta di contenuti su San Luigi Temi più discussi: Il cinema in centro non si arrende: nasce il San Luigi Film Club per discutere i film insieme; San Luigi Film Club, nuova iniziativa al via; Pulcini, le partite del fine settimana; Anche il san Luigi corre per la ricerca: 130 partecipanti alla Just The Woman I Am. San Luigi Film Club, nuova iniziativa al viaOgni secondo martedì del mese dibattato in sala prima di una proiezione. msn.com Il cinema in centro non si arrende: nasce il San Luigi Film Club per discutere i film insiemeIn sala parte la sfida al consumo solitario delle pellicole: appuntamenti mensili tra dibattiti, lingua originale e un gioco sugli Oscar ... forlitoday.it Il 9 marzo 1568 nasceva San Luigi Gonzaga, da Maria Santena di Chieri e dal marchese Ferdinando, discendente dalla nobile e potente famiglia dei Gonzaga. Dalla madre, insieme col latte succhiò pure i primi germi di santità, facendo prevedere l'eccelso gr - facebook.com facebook