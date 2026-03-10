San Luca | scoperto bunker segreto con botola in casa

A San Luca, nella Locride, è stato scoperto un bunker in cemento armato nascosto dietro una parete di un edificio in costruzione. La struttura include una botola che permette l’accesso al rifugio sotterraneo. L’intervento ha portato alla luce questa installazione segreta, che si trova all’interno di una costruzione ancora in fase di sviluppo. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore.

Un bunker in cemento armato è stato rinvenuto dietro una parete di un edificio in costruzione a San Luca, nella Locride. La scoperta è avvenuta martedì 10 marzo 2026 durante i controlli dei carabinieri della stazione di Bianco e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Vibo Valentia. La struttura misura circa nove metri quadrati ed è accessibile tramite una botola nascosta. Le forze dell’ordine ipotizzano che lo spazio sotterraneo possa aver funzionato come deposito per armi o come rifugio per persone ricercate dalla giustizia. L’anomalia architettonica nel cuore della Calabria. La natura esatta di questa struttura rimane ancora da definire con certezza assoluta, ma le dimensioni ridotte suggeriscono uno scopo preciso e limitato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Luca: scoperto bunker segreto con botola in casa Articoli correlati Scoperto bunker segreto in una casa in costruzione a San Luca: accesso nascosto dietro una pareteIl vano sotterraneo è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Bianco con lo squadrone Cacciatori. Scoperto bunker nascosto in una casa a San LucaUn vano occultato dietro una parete, invisibile a un primo sguardo e protetto da una botola a scomparsa, è stato scoperto dai Carabinieri della... Scoperto bunker segreto in una casa in costruzione a San Luca: il ritrovamento dei Carabinieri Altri aggiornamenti su San Luca Temi più discussi: Scoperto un bunker segreto in un’abitazione in costruzione: il rinvenimento dei carabinieri a San Luca; VIDEO| L’accesso da una botola dietro una parete in cemento armato: scoperto bunker segreto a San Luca; Scoperto un bunker segreto in un'abitazione in costruzione: il rinvenimento dei carabinieri a San Luca; Scoperto un bunker in una casa in costruzione a San Luca. San Luca, scoperto bunker in una villettaDurante un controllo a San Luca, i Carabinieri hanno trovato un vero e proprio bunker, un vano segreto in cemento armato ... quotidianodelsud.it San Luca, scoperto un bunker segreto in una abitazione – VIDEOUna botola a scomparsa conduceva a un locale interrato di circa tre metri per tre, con un’altezza di circa tre metri ... corrieredellacalabria.it ‘Ndrangheta, trovato bunker segreto in una casa in costruzione a San Luca x.com Scoperto un bunker segreto a San Luca Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo e protetto da una botola a scomparsa in cemento armato. È la scoperta fatta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadr - facebook.com facebook