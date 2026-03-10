san giovanni valdarno weekend di tennistavolo al palazzetto di via genova

A San Giovanni Valdarno, nel palazzetto di via Genova, si terrà nel fine settimana una competizione di tennistavolo con la partecipazione di numerosi atleti. L’evento coinvolge diverse categorie e si svolge durante due giorni consecutivi, portando sul campo giocatori provenienti da varie zone della regione. La manifestazione è organizzata dall’associazione locale dedicata a questo sport.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna della racchetta e della pallina quello in programma a San Giovanni Valdarno. Sabato 14 e domenica 15 marzo il palazzetto comunale di via Genova ospiterà il torneo di tennistavolo organizzato dal Tennistavolo Valdarno, con il patrocinio del Comune. L’ingresso sarà libero per entrambe le giornate. Le porte dell’impianto apriranno alle ore 8, mentre le competizioni prenderanno il via alle 9. Il programma si articolerà su due giorni con categorie distinte: sabato mattina toccherà agli atleti Over 7, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, scenderanno in campo gli Over 5. Domenica sarà invece la volta degli Over 3 dalla mattina e degli Over 4 nel pomeriggio, sempre dalle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

