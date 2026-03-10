San Giovanni Montebello celebra le donne con un evento pubblico nel teatro parrocchiale

San Giovanni Montebello organizza un evento pubblico nel teatro parrocchiale per celebrare la Giornata internazionale della donna. La pro loco locale ha deciso di non puntare su mimose o celebrazioni superficiali, preferendo invece un appuntamento che coinvolge direttamente la comunità. Questa iniziativa si svolge per il terzo anno consecutivo, mantenendo una modalità di celebrazione diversa dal solito.

“Donn’Arte 3.0”, domenica scorsa, ha riempito il teatro parrocchiale trasformandolo in uno spazio di espressione, confronto e cultura Nessuna mimosa di circostanza, nessuna celebrazione superficiale. Per il terzo anno consecutivo la pro loco di San Giovanni Montebello ha scelto una strada diversa per celebrare la Giornata internazionale della donna. L'evento “Donn’Arte 3.0”, domenica scorsa, ha riempito il teatro parrocchiale trasformandolo in uno spazio di espressione, confronto e cultura. La manifestazione, organizzata dalla pro loco San Giovanni Montebello aps, ha avuto l'obiettivo di celebrare le donne attraverso la loro capacità di esprimere sensibilità, pensiero e visione del mondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

San Giovanni Valdarno celebra “Marzo per le donne”Arezzo, 05 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno torna “Marzo per le donne”, il programma promosso dal Comune dedicato a donne, diritti, storia e...

San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di...