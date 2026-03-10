Sampdoria il comunicato sulla squalifica di Foti e Gregucci | Possibile appello per questa decisione

La Sampdoria ha pubblicato un comunicato riguardante la squalifica di Foti e Gregucci, annunciando la possibilità di presentare un appello contro la decisione presa. La società ha reso noto che i due sono stati squalificati, ma non ha ancora confermato se terrà in considerazione questa opzione. La questione riguarda le recenti decisioni disciplinari emesse dal giudice sportivo.

