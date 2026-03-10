Sammy Basso | il testamento che sfida la progeria

La scomparsa di Sammy Basso ha portato alla luce un volume scritto dai suoi genitori, Laura e Amerigo, con la collaborazione della giornalista Chiara Pelizzoni. Il libro riflette il suo legame con la malattia della progeria, con una narrazione che ripercorre la sua vita e il suo testamento. La pubblicazione rappresenta un ricordo duraturo e un ricordo tangibile della sua presenza.

La scomparsa di Sammy Basso ha lasciato un vuoto che si sta trasformando in una eredità tangibile attraverso la pubblicazione di un volume curato dai genitori Laura e Amerigo, insieme alla giornalista Chiara Pelizzoni. Questo libro non è solo un ricordo, ma uno strumento per mantenere vivo il sogno del giovane ricercatore veneto: trovare una cura per la progeria. La presentazione dell'opera a Milano nella Chiesa di San Babila segna un nuovo capitolo nella lotta contro questa malattia rara. Con soli 28 anni di vita, Sammy ha vissuto con una intensità che ha ispirato migliaia di persone, dimostrando che la gravità della sua condizione fisica non ha mai limitato la grandezza del suo spirito.